Москва, 27 августа, 2021, 15:25 — ИА Регнум. Ассоциация туроператоров России во второй раз обратилась в Оперативный штаб при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом с просьбой возобновить чартерные авиарейсы на курорты Египта — в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, сообщили в АТОР.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Египет на карте

В настоящее время на каждый египетский курорт из Москвы разрешено по 15 рейсов в неделю, из регионов России — по одному рейсу в неделю. Этого количества рейсов явно недостаточно для удовлетворения спрос российских туристов.

Ряд авиакомпаний вообще не получили допуски в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. «Просим в преддверии высокого туристического сезона в Египте возможность допуска чартерной перевозки на курорты «, — говорится в письме ассоциации.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля 2021 года АТОР уже обращалась к главе оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяне Голиковой с просьбой возобновить чартеры на курорты Египта.

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