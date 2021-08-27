Москва, 27 августа, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Решение, которое планируется принять по проекту ВСМ (высокоскоростной магистрали) Москва — Нижний Новгород в 2022 году, будет зависеть от наполнения ФНБ (Фонда национального благосостояния). Об этом завил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Марат Хуснуллин

«Если бюджет или ФНБ позволят, то, конечно, нужно строить ВСМ и на Питер, и на Нижний Новгород с последующим продлением до Казани и Екатеринбурга. Надо, конечно, строить скоростные поезда на юг», — цитирует зампреда правительства РоссииРИА Новости. Хуснуллин добавил, что, по его мнению, до Нижнего Новгорода ВСМ необходимо довести.

Напомним, строительство ВСМ Москва — Нижний Новгород рассматривалось в качестве участка будущей магистрали Москва — Казань. Столицу с Нижним Новгородом должен был соединить участок ВСМ Железнодорожный—Гороховец. Стоимость работ по проекту оценивалась в 621,5 млрд рублей. И только этот участок вошел в комплексный план развития магистральной инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным 21 августа губернатор Нижегородской области Глеб Никитин говорил, что рассчитывает на решение вопроса строительства ВСМ Москва — Нижний Новгород. По словам главы области, по проекту была проведена большая работа. Был проработан земельный участок и подготовлена проектная документация. По мнению губернатора, строительство новой магистрали не приведет к оттоку населения и рабочей силы, а, напротив, позволит «чуть ли не на работу ездить» в рамках одной суперагломерации.

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