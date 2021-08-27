Ньон, Швейцария, 27 августа, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Нападающий испанского футбольного клуба «Вильярреал» Херард Морено признан лучшим игроком сезона 2020/21 в Лиге Европы. Об этом было объявлено 27 августа время жеребьёвки группового этапа турнира.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Морено стал лучшим бомбардиром Лиги Европы. В 12 матчах он забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.

Напомним, «Вильярреал» стал победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21, победив в финале английский «Манчестер Юнайтед».

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