Лос-Анджелес, США, 27 августа, 2021, 15:16 — ИА Регнум. В новом сериале Marvel и Disney Plus может появиться оборотень. Об этом 27 августа сообщает портал GamesRadar.

Marvel Studios Marvel

Marvel Studios разместила в сети объявление о вакансии, в котором написала, что ищет «мужчину-латиноамериканца в возрасте 30 лет», который исполнит главную роль в шоу для Хэллоуина.

Производство сериала стартует в «начале 2022 года». Издание предположило, что актёр, скорее всего, сыграет Ночного оборотня (Werewolf By Night) — Джека Рассела из комиксов 70-х годов XX века или, что более вероятно, Джейка Гомеса из перезагрузки 2020 года.

Напомним, 11 августа 2021 года на Disney Plus состоялась премьера сериала Marvel «Что, если???». Шоу исследует параллельные миры мультивселенной, которая была создана в финале первого сезона «Локи».