Рим, , 15:15 — REGNUM Экс-премьер-министра Италии, лидера партии «Италия, вперед» Сильвио Берлускони госпитализировали в Милане. Об этом 27 августа сообщает агентство ANSA.

Сильвио Берлускони Paz.ca

Уточняется, 84-летний итальянский политик был госпитализирован в миланскую больницу Сан-Раффаэле 26 августа.

Также указывается, что Берлускони направили в медучреждение для обследования после перенесенного им почти год назад COVID-19.

Напомним, 2 сентября 2020 года у бывшего премьер-министра Италии выявили SARS-CoV-2 и диагностировали двустороннюю пневмонию на ранней стадии, также несколько лет назад Берлускони перенес серьезную операцию на сердце.