Ярославль, 27 августа, 2021, 15:14 — ИА Регнум. В Ярославле Ленинский районный суд принял решение о недобровольной госпитализации пациентки, ранее избитой санитарами по дороге в психиатрическую клинку. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на регионального уполномоченного по правам человека Сергея Бабуркина.

Ярославская психиатрическая больница

Как ранее сообщало ИА REGNUM 23 августа в Ярославле сотрудники психиатрической больницы нанесли побои женщине при попытке ее госпитализировать. Видео избиения попало в социальные сети. В результате санитаров уволили и возбудили два уголовных дела. Однако лечение в стационаре пациентке все же требуется. Сама Ярославская областная психиатрическая больница вышла в суд с иском о недобровольная госпитализации.

«Заседание проходило в открытом режиме: присутствовали прокурор, адвокат, сама пациентка, ее мать и отчим, лечащий врач. Я был там с самого начала и до конца, а другие лица вызывались в качестве свидетелей. В результате подробного рассмотрения всех вопросов и прений сторон суд принял решение о необходимости недобровольной госпитализации. В ходе обсуждения и после принятия этого решения звучала мысль о том, что это делается на необходимый максимально короткий срок, чтобы провести необходимые медицинские мероприятия с пациенткой и выписать ее, а затем продолжить лечение в амбулаторной форме», — рассказал ИА REGNUM уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

Заседание Ленинского суда было выездным и проходило на территории самой больницы. Закон данный момент особо оговаривает.

«Сама пациентка хотела отправиться домой. Вид у нее был вполне нормальный. Я даже могу сравнить: я виделся с ней во вторник. Сегодня она выглядела лучше. Она давала показания, отвечала на вопросы судьи. Принимала участие, сама реагировала на то, что говорили. И мать пациентки, и ее отчим предлагали организовать ее лечение дома. На госпитализации настаивали специалисты и врачи больницы, их поддерживал прокурор. Уже после окончания заседания суда я часа два провел там, беседуя и с родителями, и с врачами. Я общался по телефону и с отцом пациентки. Мы обсуждали возможные действия, чтобы минимизировать срок пребывания этой пациентки в больнице. Как только врачи смогут принять решение о ее выписке, это безусловно будет сделано», подчеркнул Сергей Бабуркин.

Кроме того, ярославский омбудсмен побывал в палате, где лечится пациентка. Жалоб на условия пребывания в медучреждении от женщины не поступало.