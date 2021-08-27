Москва, 27 августа, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Оперштаб по предупреждению распространения коронавируса с 27 августа расширил география полетов в курортные города Египта. Из 49 городов России могут возобновиться регулярные полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, сообщили пресс-службе Росавиации.

Египет

Российские авиакомпании смогут выполнять один рейс в неделю в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. На маршрутах Москва — Хургада и Москва — Шарм-эль-Шейх увеличивается количество авиарейсов с пяти до 15 рейсов в неделю.

Больше всего полетов будут совершать самолеты «Аэрофлота» — семь рейсов в неделю на каждом маршруте, а также авиакомпания «Россия» до семи рейсов Москва-Хургада и до шести рейсов на маршруте Москва-Шарм-эль-Шейх и «Сибирь» — один рейс и два рейса в неделю соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, «Уральские авиалинии» будут из Жуковского и Санкт-Петербурга летать в Хургаду, а Azur Air — из Жуковского в Шарм-эш-Шейх.

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