Уфа, 27 августа, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Лицензию на осуществление образовательной деятельности получил Евразийский научно-образовательный центр (НОЦ) мирового уровня Башкирии. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Университет

«В рамках работы центра до 2024 года повысить профессиональные и управленческие компетенции смогут более 4 тысяч исследователей по более чем 60 программам повышения квалификации и переподготовки. Такая «перепрошивка» кадров на разных уровнях — от аспирантов до руководителей научных лабораторий и проектов — улучшит качество исследований и разработок», — приводит пресс-служба слова директора управляющей компании научно-образовательного центра Башкирии Лиры Ишкильдиной.

Отмечается, что в центре развития компетенций Евразийского НОЦ будут проводить диагностику кадровой ситуации в республиканском научном секторе с оценкой текущего и будущего уровней развития компетенций исследователей. Кроме этого, здесь планируют проводить семинары, курсы, тренинги, а также повышать квалификацию и осуществлять профессиональную переподготовку исследователей и руководителей, а также лиц, которые претендуют на замещение должностей руководителей научных, научно-технических проектов и лабораторий.

«Реализация этих образовательных программ и мероприятий будет реализовываться за счет средств федерального бюджета в рамках гранта на программу деятельности НОЦ, внутренние затраты на исследования и разработки образовательных и научных организаций (софинансирование программ ДПО, стажировок)», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Евразийский НОЦ мирового уровня вошли шесть университетов Башкирии, три научных учреждения, «Сколковский институт науки и технологий» и 20 организаций реального сектора экономики.