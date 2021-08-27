Москва, 27 августа, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Инфляционное давление, которое испытывает российская экономика, связано не с масштабами антикризисных мер. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 августа заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал высказывание министра финансов РФ Антона Силуанова, который связал рост инфляционного давления с масштабами антикризисной поддержки.

Иван Шилов ИА REGNUM Антон Силуанов

«Что же касается инфляционного давления на российскую экономику, то оно связано со значительным ростом цен на некоторые виды товаров, которые являются статьями российского экспорта, — сказал Колганов. — В первую очередь я имею в виду продовольствие и металлы. Ну и плюс к этому наблюдается рост цен на некоторую другую продукцию на мировом рынке. И это влияет на конъюнктуру внутреннего рынка РФ. Видимо, это и побудило Силуанова сделать вывод о чрезмерности поддержки. Но этот инфляционный рост касается только некоторых отраслей и некоторых видов продукции, но не экономики развитых стран в целом».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов заявил, что антикризисные меры мировой поддержки экономики были весьма ограниченными.