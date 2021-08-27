Вашингтон, 27 августа, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Самый чёрный день для американского президента Джо Байдена — это 26 августа, когда в аэропорту Кабула произошли взрывы, унёсшие жизни десятков людей. Об этом написали ведущие западные СМИ.

Скриншот с сайта araratnews.am Терракт в Кабуле

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«Самым чёрным днем» с момента прихода Байдена к власти в США назвала день терактов в афганской столице британская газета The Guardian. Теперь, отмечает издание, ему предстоит решить, как быть со сроком вывода американских войск из Афганистана.

Немецкая газета Die Welt также назвала 26 августа «самым чёрным» днём в правлении Байдена. Политик «выглядел потрясенным» и растроганным во время своего выступления после теракта.

The New York Post отмечает, что «было больно смотреть» на Байдена, охваченного глубоким горем. США потеряли 13 военнослужащих. Однако личные страдания не могут освободить президента США от ответственности за произошедшее.

Financial Times назвала гибель американских военных «лишь последней из катастроф» для стратегии Байдена. Ранее Кабул захватили радикалы, американские военные спешно покинули страну, а людям пришлось из неё бежать.

Немецкая газета Spiegel пишет об огромном давлении на Байдена, созданном хаосом и смертями в Кабуле. Республиканцы в Конгрессе США попытаются вывести президента из игры.

Как сообщало ИА REGNUM, жертвами взрывов в Кабуле стали, по последним данным, более ста человек, в их числе — 13 американских военных.

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