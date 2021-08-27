Москва, 27 августа, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил представителей боксерского сообщества с Международным днём бокса, соответствующий текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

Глава государства отметил, что в России этот зрелищный, яркий вид единоборств по праву пользуется особой популярностью.

«Ведь он требует от человека не только выносливости и отличной подготовки, но и воспитывает волю, закаляет характер, учит идти только вперед и побеждать», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Международной федерации смешанных единоборств (IMMAF) Керрит Браун заявил, что этот вид спорта могут включить в программу Олимпийских игр 2028 года в качестве выставочного вида спорта.

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