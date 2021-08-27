Гавана, 27 августа, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Президент Кубы Мигель Диас-Канель поблагодарил Италию за гуманитарные поставки для борьбы с COVID-19, которые поступили в страну. Об этом он написал в своём аккаунте в Twitter.

Kremlin.ru Мигель Диас-Канель

«Спасибо итальянским друзьям и кубинским патриотам, которые организовали доставку», — написал Диас-Канель.

По его словам, самолет из Италии приземлился накануне. В груз вошли респираторы, непатентованные лекарства от сопутствующих заболеваний и сопутствующих симптомов, антибиотики, медицинские принадлежности и экспресс-тесты на коронавирус.