Астана, 27 августа, 2021, 15:08 — ИА Регнум. В Казахстане эвакуировали жителей сёл Джамбульской области, которые проживают недалеко от военных складов, где начался пожар. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба МВД республики.

tiburi Взрыв

По данным министерства, эвакуация прошла в сёлах Кайнар, Ботамойнак, Жибек Жолы и станции Ушбулак. Из сёл вывезли около 1,2 тыс. человек. Они были размещены в школах Джамбула (Тараз).

Сообщается, что в эвакуации приняли участие 300 правоохранителей и более 500 военнослужащих Национальной гвардии. По факту пожара проводится расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа на складах боеприпасов в Казахстан произошло несколько взрывов. Пострадали не менее 90 человек, в том числе сотрудники МЧС и военной прокуратуры. В пунктах временной эвакуации находятся более 170 человек. По последним данным, от взрыва погибли десять человек.