Красногорск, 27 августа, 2021, 15:11 — ИА Регнум. За первые семь месяцев 2021 года количество ДТП в Московской области в годовом выражении снизилось на 8%. Такие цифры 27 августа приводит региональная общественная организация «Союз безопасности дорожного движения».

ДТП

На фоне снижения количества аварий, общественная организация отмечает рост тяжести последствий от ДТП — за январь-июль 2021 года смертность в дорожных авариях увеличилась на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Глава «Союза безопасности дорожного движения» Подмосковья Светлана Заболоцкая в числе причин этой динамики обратила внимание на лобовые столкновения транспортных средств при выезде на встречную полосу.

«Весной в Москве был закрыт проезд для грузовиков по МКАД с расчетом разгрузить город и направить транзитный поток по многополосному ЦКАД. Но «большегрузы» поехали по привычным для них узким «бетонкам» А-107 и А-108, где во многих местах запрещен обгон. Грузовики едут медленно, в результате создается хвост из машин, которые ждут момента для обгона по встречке и, как следствие, чаще сталкиваются лоб в лоб», — сказала Заболоцкая.