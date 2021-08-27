Минск, , 15:05 — REGNUM Российская компания «Уралкалий» пыталась поглотить белорусского госмонополиста по выпуску калийных удобрений ОАО «Беларуськалий». Об этом 27 августа заявил Александр Лукашенко во время поездки в Петриковский район Гомельской области.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Лукашенко зачитал написанный спичрайтерами текст на торжественной церемонии ввода в эксплуатацию Петриковского ГОК ОАО «Беларуськалий». Он также рассказал о суровых 90-х годах прошлого века, отметив, что в те времена в Белоруссии «недоедали».

Выступая перед общественностью и чиновниками, Лукашенко обратился к теме «калийной войны» с российской кампанией «Уралкалий». Он заявил, что почти десять лет назад она якобы желала «прихватить» белорусского партнёра — ОАО «Беларуськалий», захватить таким образом «часть Белоруссии».

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Лукашенко также традиционно обратился к теме наведения порядка и укрепления дисциплины. От него гендиректор «Беларуськалия» Головатый получил указание по кадровой политике «Церемониться здесь никто ни с кем не будет! Пришёл — работай».