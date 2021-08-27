Магас, 27 августа, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Новый маршрут будет открыт в первую неделю сентября 2021 года на Северо-Кавказской железной дороге. Из Ингушетии на Ставрополье запустят скоростной электропоезд «Ласточка». Он будет курсировать между городами Назрань и Минеральные Воды, сообщили 27 августа в пресс-службе правительства Ингушетии.

Mos.ru Электропоезд «Ласточка»

Первый состав отправится из Назрани 7 сентября. Ранее из Ингушетии в Ставропольский край можно было добраться лишь на единственном фирменном поезде № 145/146 «Ингушетия», который идет на Москву, однако график его движения крайне неудобен для пассажиров, так как в сторону Минвод и обратно он идет в ночное время.

За счет запуска «Ласточки» власти Ингушетии рассчитывают привлечь туристов, следующих транзитом из субъектов РФ в республику через Минводы.