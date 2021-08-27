Санкт-Петербург, 27 августа, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Большая дизель-электрическая подводная лодка «Магадан» завершила государственные испытания в море и вернулась в Петербург. Об этом сообщили 27 августа в пресс-службе АО «Адмиралтейские верфи» (входит в состав ОСК).

АО «Адмиралтейские верфи» Подлодка «Магадан»

В ходе недельных госиспытаний подводная лодка «Магадан» успешно выполнила глубоководные погружения. Была произведена оценка управляемости корабля на разных ходовых глубинах. Специалисты предприятия проверили работу всех корабельных устройств, механизмов и оборудования, в том числе гидроакустического и навигационного комплексов. По возвращении с государственных испытаний на «Магадане» пройдет ревизия и чистовая отделка.

Первый корабль серии подлодок для ТОФ — «Петропавловск-Камчатский» — передан ВМФ РФ 25 ноября 2019 года. Второй — «Волхов» — 24 октября 2020 года. Третьим станет «Магадан». На четвертой подводной лодке серии для ТОФ — «Уфа» — идет формирование легкого корпуса, трубомонтажные и электромонтажные работы, установка акустического покрытия.

Как сообщало ИА REGNUM, пятая и шестая подлодки той же серии — «Можайск» и «Якутск» — заложены на «Адмиралтейских верфях» при участии президента РФ Владимира Путина 23 августа 2021 года.