Новосибирск, 27 августа, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Туристы, возвращающиеся в Новосибирскую область, чаще нарушают масочный режим. Это показала проведённая региональным минтрансом утром сегодня, 27 августа, проверка соблюдения ограничительных мер в аэропорту «Толмачёво», сообщило новосибирское правительство.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Один из самых крупных рейдов сегодня утром прошеёл в аэропорту «Толмачево», по итогам было выявлено наибольшее число нарушений масочного режима гражданами, возвращающимися в регион. При этом пассажиры, идущие на посадку, находились в средствах индивидуальной защиты. За несоблюдение ограничительных мер в отношении двух женщин были составлены протоколы об административном правонарушении, ещё более 30 граждан проинформированы об ответственности за нарушение требований режима повышенной готовности», — уточнили в областной администрации, подчеркнув, что туристов, вернувшихся в регион без масок, ждёт наказание.

По официальным данным, за прошедшую неделю в Новосибирской обалсти было проверено 2 811 предприятий, организаций и других объектов пребывания граждан, выявлено 777 нарушений, составлено 250 административных протоколов, 218 дел направлено в суд.