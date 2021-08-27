Москва, 27 августа, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Антикризисные меры мировой поддержки экономики были весьма ограниченными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 августа заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал высказывание министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что «масштаб мировой антикризисной поддержки оказался чрезмерным».

Дарья Драй ИА REGNUM Антон Силуанов

«Я не думаю, что масштаб антикризисной поддержки оказался чрезмерным. Основная проблема с этими масштабами связана как раз с тем, что эта поддержка была не чрезмерной, а весьма ограниченной, — сказал Колганов. — И именно поэтому инфляционного перегрева экономики в развитых странах не наблюдается. Но тут есть определенная тонкость — я говорю именно о масштабе антикризисной поддержки экономики, а не об общем масштабе финансовых вливаний на рынок. Потому что масштабы этих вливаний действительно были огромны».

Но подавляющая часть этих денег, как пояснил Колганов, ушла именно на финансовый рынок, а не в производящие отрасли.

«Поэтому в течение 2020 года, да и в 2021 году на финансовых рынках наблюдается бурный рост. А вот экономика в целом какими-то выдающимися показателями похвастаться не может. Поэтому масштабы поддержки экономики совсем нельзя рассматривать как запредельные», — сказал Колганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее с критикой Силуанова выступили такие известные российские экономисты, как Михаил Делягин и Михаил Хазин.