Москва, , 15:01 — REGNUM Законопроект о праздновании Дня Сибири внёс в Госдуму депутат нижней палаты парламента от КПРФ Олег Смолин, передает корреспондент ИА REGNUM 27 августа.

Сибирь Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечать предлагается 8 ноября.

Традиция отмечать День Сибири (или по иному День благодарения Сибири) возникла в 1882 году, когда 26 октября (8 ноября по новому стилю) торжественно отмечалась победа дружины атамана Ермака над войском хана Кучума и взятие столицы Сибирского ханства Кашлыка, ознаменовавшие вхождение Сибири в состав России, отметил Смолин.

Роль Сибири в истории России, в ее социально-экономическом и культурном развитии трудно переоценить, указал парламентарий.