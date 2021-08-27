Донецк, 27 августа, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Силовики Украины за последние сутки четыре раза нарушили режим перемирия на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 27 августа рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных сил Украины составило четыре раза», — говорится в сообщении.

Также указывается, что общее число боеприпасов, выпущенных по территории ДНР за последние 24 часа, составило 50 единиц.

Кроме этого, уточняется, что при обстрелах применялись вооружение БМП и БТР, минометы калибром 120 мм и гранатометы, а также, что были обстреляны районы села Васильевна вблизи Ясиноватой и поселка Старомихайловка на западе Донецка

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпредставитель председателя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Микко Киннунен заявил, что ситуация вдоль линии соприкосновения в Донбассе остается стабильной, но тревожной.