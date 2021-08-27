Кишинёв, 27 августа, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Молдавия должна занять своё место среди стран Европейского союза. Об этом во время торжественного выступления на церемонии, посвященной 30-летию независимости республики, заявила президент Молдавии Майя Санду.

European People's Party Майя Санду

Читайте также: Молдавию нужно поставить на «необратимый путь» евроинтеграции — Гаврилица

«Мы будем твердо идти по пути евроинтеграции, место Молдавии — в семье стран Европейского союза», — подчеркнула Санду.

Молдавский лидер уверена, что евроинтеграция — это «путь, который приведет Молдавию к процветанию».

Также глава государства выразила надежду на то, что Молдавия сможет стать гарантом стабильности в регионе.

Ранее по теме: Глава МИД Латвии поддержал новый курс Кишинёва

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила о важности прозападного курса Кишинёва. Она указала на необходимость «за четыре года поставить Молдову на необратимый путь европейской интеграции».