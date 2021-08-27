Самара, 27 августа, 2021, 14:59 — ИА Регнум. 434 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что всего в области выявили 88 452 случаев заражения коронавирусом. При этом в регионе констатировали смерть 3135 пациентов с COVID-19, в том числе за минувшие 24 часа скончались 23 таких пациентов.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в Самарской области в регионе справились с инфекцией 76 603 человек, в том числе за минувшие 24 часа победили инфекцию 272 человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 26 августа в регионе за сутки выявили 432 случая заражения коронавирусом.