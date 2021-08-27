Москва, 27 августа, 2021, 14:57 — ИА Регнум. На Кипре на пляже Пернера открылся первый в Средиземном море Музей подводной скульптуры Айя-Напы (MUSAN). В 2021 году вход в MUSAN будет бесплатным, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

dimitrisvetsikas1969 Кипр. Пляж

Посетить уникальный подводный парк смогут и дайверы, и туристы. Он будет работать круглый год. До места, где находится подводный парк придется проплыть около 250 метров. Цена прогулки с маской 25 евро, дайвинг — 60 евро.

На глубине 20 метров на дне моря представлены 93 скульптуры британского скульптора Джейсона де Кайреса Тейлора, стоимостью 1 млн евро. Подводный музей скульптур на Кипре уже вошел в список The World’s Greatest Places'2021 по версии журнала TIME.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года общий въездной турпоток на Кипр вырос на 358%, превысив 297 тыс. человек.

Читайте подробнее: Каждый третий турист на Кипре в июле был из России