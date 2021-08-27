Калуга, 27 августа, 2021, 16:34 — ИА Регнум. В 2021 году старинный русский город Калуга отмечает свой 650-летний юбилей. Впервые в письменных источниках Калуга упоминается в 1371 году, что для официальной историографии считается датой его основания. Об этом 27 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Калугастат.

Kaluga-gov.ru Юбилейный логотип Калуги

Как сторожевая застава, впоследствии ставшая крепостью, Калуга выполняла роль форпоста Московского государства от набегов иноземцев. Именно здесь в 1480 году произошло Великое стояние на Угре русского войска под руководством московского князя Ивана III против татарского хана Ахмата: татаро-монгольское иго на Руси закончилось. На протяжении всей своей истории город претерпел много бед и несчастий, подвергался разрушениям и вновь восстанавливался. В 1723 и 1737 годах он обезлюдел из-за голода; в середине XVIII века Калуга несколько раз сгорала почти дотла.

Восемнадцатый век стал поистине «золотым» для Калуги. В августе 1776 года императрица ЕкатеринаII подписала Указ о создании Калужского наместничества. С этого времени началось стремительное развитие и процветание города. Основные исторические памятники, которыми любуются сегодня калужане и гости города, построены согласно «регулярному плану» застройки, утвержденному Екатериной II. Городской бюджет в то время по обороту был сравним только с бюджетами Москвы и Петербурга. Город славился не только своей красотой, но и художественными промыслами из дерева, вышивками и кружевами. Велась оживленная торговля с городами Поволжья, Сибири, Украины, Польши и Германии. Было открыто несколько образовательных и культурных учреждений, среди которых — драматический театр, один из старейших в России. В период с 1892 по 1935 годы в Калуге жил и работал К.Э. Циолковский, который по праву считается основоположником русской космонавтики. В Калуге начинал свою ратную службу будущий маршал Советского Союза Г.К. Жуков. Калужане гордятся и другими знаменитыми земляками — деятелями науки: математиком П.Л. Чебышевым, одним из основателей гелиобиологии А.Л. Чижевским, изобретателем в области телефонии П.М. Голубицким, микробиологом А.С. Троицкой. 13 июня 1961 года впервые в Калугу — «колыбель космонавтики» — приехал первый космонавт планеты Юрий Гагарин, заложивший символический камень в основание Музея истории космонавтики.

Главной составляющей экономики Калуги в настоящее время является промышленность, где занята большая часть трудоспособного населения города. Основу промышленности представляют предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также инвестиционные компании автомобильной и фармацевтической отраслей и ряд других. Калужане с любовью сохранили сложившийся исторический облик города и неповторимый колорит одного из красивейших областных центров России.