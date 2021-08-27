Старинному русскому городу Калуге исполнилось 650 лет
Калуга, 27 августа, 2021, 16:34 — ИА Регнум. В 2021 году старинный русский город Калуга отмечает свой 650-летний юбилей. Впервые в письменных источниках Калуга упоминается в 1371 году, что для официальной историографии считается датой его основания. Об этом 27 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Калугастат.
Как сторожевая застава, впоследствии ставшая крепостью, Калуга выполняла роль форпоста Московского государства от набегов иноземцев. Именно здесь в 1480 году произошло Великое стояние на Угре русского войска под руководством московского князя Ивана III против татарского хана Ахмата: татаро-монгольское иго на Руси закончилось. На протяжении всей своей истории город претерпел много бед и несчастий, подвергался разрушениям и вновь восстанавливался. В 1723 и 1737 годах он обезлюдел из-за голода; в середине XVIII века Калуга несколько раз сгорала почти дотла.
Восемнадцатый век стал поистине «золотым» для Калуги. В августе 1776 года императрица ЕкатеринаII подписала Указ о создании Калужского наместничества. С этого времени началось стремительное развитие и процветание города. Основные исторические памятники, которыми любуются сегодня калужане и гости города, построены согласно «регулярному плану» застройки, утвержденному Екатериной II. Городской бюджет в то время по обороту был сравним только с бюджетами Москвы и Петербурга. Город славился не только своей красотой, но и художественными промыслами из дерева, вышивками и кружевами. Велась оживленная торговля с городами Поволжья, Сибири, Украины, Польши и Германии. Было открыто несколько образовательных и культурных учреждений, среди которых — драматический театр, один из старейших в России. В период с 1892 по 1935 годы в Калуге жил и работал К.Э. Циолковский, который по праву считается основоположником русской космонавтики. В Калуге начинал свою ратную службу будущий маршал Советского Союза Г.К. Жуков. Калужане гордятся и другими знаменитыми земляками — деятелями науки: математиком П.Л. Чебышевым, одним из основателей гелиобиологии А.Л. Чижевским, изобретателем в области телефонии П.М. Голубицким, микробиологом А.С. Троицкой. 13 июня 1961 года впервые в Калугу — «колыбель космонавтики» — приехал первый космонавт планеты Юрий Гагарин, заложивший символический камень в основание Музея истории космонавтики.
Главной составляющей экономики Калуги в настоящее время является промышленность, где занята большая часть трудоспособного населения города. Основу промышленности представляют предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также инвестиционные компании автомобильной и фармацевтической отраслей и ряд других. Калужане с любовью сохранили сложившийся исторический облик города и неповторимый колорит одного из красивейших областных центров России.