Вашингтон, 27 августа, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Инди-разработчик Emika Games объявил, что вынужден прекратить создание видеоигр. Об этом 27 августа сообщает портал Eurogamer.

Логотип Steam

В посте автор хоррор-игры Summer of '58 отметил, что не видит смысла в дальнейшей работе из-за политики возврата сервиса Steam. Он обратил внимание, что многие геймеры тратят на прохождение его игры менее двух часов, и в результате оформляют возвраты даже в том случае, если оставляют положительные отзывы.

Разработчик пояснил, что из-за этого он «ничего не зарабатывает» и, таким образом, не может позволить себе и дальше создавать игры. Пост Emika Games инициировал бурное обсуждение в сообществе геймеров.

https://twitter.com/EmikaGames/status/1430941640001265664

Напомним, администрация сервиса Steam позволяет вернуть средства в том случае, если геймер провёл в игре не более двух часов. Кроме того, пользователь платформы может оформить возврат, если после покупки прошло не более 14 дней.