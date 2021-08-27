Осло, , 14:54 — REGNUM 27 августа в Осло состоялось восьмое заседание совместного комитета Южной Кореи и Норвегии по оборонной промышленности и логистики. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Управления программ оборонных закупок (DAPA).

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, южнокорейскую делегацию возглавил представитель Управления программ оборонных закупок по международному сотрудничеству Ким Сэн, а норвежскую — национальный директор по вооружениям Мортен Тиллер.

Представители двух стран обсудили ряд тем, включая оборонно-промышленную политику и крупные проекты по приобретению военной техники.

Отметим, что Южная Корея и Норвегия проводят такие встречи с момента подписания в 2010 году меморандума о взаимопонимании.