Осло, 27 августа, 2021, 14:54 — ИА Регнум. 27 августа в Осло состоялось восьмое заседание совместного комитета Южной Кореи и Норвегии по оборонной промышленности и логистики. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Управления программ оборонных закупок (DAPA).

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, южнокорейскую делегацию возглавил представитель Управления программ оборонных закупок по международному сотрудничеству Ким Сэн, а норвежскую — национальный директор по вооружениям Мортен Тиллер.

Представители двух стран обсудили ряд тем, включая оборонно-промышленную политику и крупные проекты по приобретению военной техники.

Отметим, что Южная Корея и Норвегия проводят такие встречи с момента подписания в 2010 году меморандума о взаимопонимании.