Москва, 27 августа, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Компания Volvo представит в России электрокроссовер XC40 Recharge и электрический купеобразный кроссовер C40 Recharge. Об этом сообщает «Авторевю».

Volvo Volvo XC40 Recharge

Volvo XC40 Recharge был представлен два года назад. Модель представляет из себя электрифицированный кроссовер XC40, который был основан на модульной «тележке» CMA.

Модель оснащается двумя электромоторами мощностью 408 л. с. и 660 Нм крутящего момента. Питают электродвигатели аккумуляторные батареи ёмкостью 78 кВт*ч. На одном заряде аккумулятора электрокроссовер может проехать до 400 км. Автомобиль получил систему полного привода.

В список оснащения Volvo XC40 Recharge входят система ADAS, современная система мультимедиа на основе OC Android, которая тесно связана с бортовой электроникой, поддерживает все основные сервисы Google и может автоматически обновляться «по воздуху».

Отмечается, что XC40 Recharge в России можно будет дистанционно арендовать через сервис Volvo Car Drive в начале 2022 года. А C40 Recharge можно будет приобрести обычным способом. Однако пока не сообщается, когда модель появится в России.

Напомним, производство электрифицированных внедорожников XC40 Recharge было запущено в октябре 2020 года на заводе Volvo Cars в бельгийском Генте.

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