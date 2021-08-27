Тбилиси, , 14:54 — REGNUM Руководство правящей партии «Грузинская мечта» организовало в Тбилиси социологический опрос для составления рейтинга кандидатов на пост мэра столицы Грузии. Результаты исследования были опубликованы 27 августа на сайте партии.

Каха Каладзе

В ходе соцопроса участникам задавали вопрос, за кого бы они отдали голос, если бы выборы градоначальника прошли завтра. Из них 60,1% высказались в поддержку действующего главы столицы — Каху Каладзе.

На втором месте в обнародованном рейтинге оказался лидер партии «Единое национальное движение» Ника Мелия, которого выбрали 29,2% респондентов. Остальных кандидатов в общей сложности поддержали 10,7% участников опроса.

Исследование проводилось с 21 по 25 августа. Опросили 2958 респондентов. Погрешность составила 3%.

Напомним, 2 октября в Грузии пройдут выборы членов городских собраний и мэров городов.

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