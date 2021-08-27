Варшава, 27 августа, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Строительство центрального коммуникационного порта (ЦКП) в Польше начнется в 2023 году. Об этом сообщил 27 августа заместитель министра инфраструктуры Польши Марцин Хорала в интервью Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Начало строительства будет в 2023 году. Это согласно плану, который является весьма амбициозным, но которого мы, тем не менее, придерживаемся. Все указывает на то, что в 2023 году нам удастся начать строительство первых элементов инфраструктуры аэропорта и первых нескольких сот километров скоростных железнодорожных путей на маршруте Варшава-ЦКП-Лодзь», — сказал Марцин Хорала.

Центральный коммуникационный порт — это панируемый транспортный узел между Варшавой и Лодзью, который будет интегрировать воздушный, железнодорожный и автомобильный транспорт. Специально под данный проект строят аэропорт, автомагистрали и железные дороги.