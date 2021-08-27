Киев, , 14:59 — REGNUM Украинский политолог Сергей Годный размышляет о конфигурации власти страны в случае досрочных выборов, которые, согласно данным соцопросов, «Слуга народа» проигрывает.

Ренат Кузьмин Facebook.com renat.r.kuzmin

«В ближайшее время Украину ждут выборы, так как у страны нет другого адекватного пути для развития. Получив платежки за тепло, свет и газ люди поймут, что их используют как дойных коров и сметут эту власть. А это значит — выборы, которые и «Слуги», и Зеленский проигрывают с треском. Отчетливую уверенность в этом создают последние социологические опросы. Рейтинг «слуг» падает с неумолимой скоростью, партия едва-едва получает 20% голосов», — отмечает эксперт.

По его словам, наиболее вероятный победитель выборов — «Оппозиционная платформа — За жизнь», которая в первую очередь нацелена на кресло генерального прокурора.

«Абсолютно подходящей кандидатурой станет Ренат Кузьмин, который ранее уже занимал должности первого заместителя генпрокурора, первого заместителя секретаря СНБО, а сейчас является фактически правой рукой лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука… Кузьмин знаком со всей «кухней» генпрокуратуры изнутри, прекрасно понимает, как действуют все процедуры внутри ведомства. В свое время он смог отправить за решетку бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко и министра внутренних дел Юрия Луценко, и их не спасла даже «глубокая озабоченность» западных партнеров. И если бы в 2013 году ему не связали руки, то смог бы посадить и Леонида Кучму по причастности к делу об убийстве Георгия Гонгадзе», — комментирует специалист.

Годный отмечает, что с приходом Кузьмина в генпрокуратуру адвокаты понадобятся большинству представителей «зеленой власти», ведь в первую очередь, он займется работниками прокуратуры и СБУ, которые полностью сфабриковали как дело Медведчука, так и многие другие дела, за которые им придется ответить.

В частности, предполагает политолог, к уголовной ответственности будет привлечен замглавы офиса президента Смирнов, секретарь Совнацбеза Данилов, «который придумал использовать государственный орган как инструмент для циничной атаки на инакомыслящих, закрыл оппозиционные СМИ и вел санкции против их владельцев — граждан Украины, что в корне противоречит закону и Конституции Украины», а также «сошки помельче».

«И пока до выборов остаются считанные недели, у режима Зеленского есть только один выход, чтобы спасти свои шкуры, — бежать. И они уже начинают думать, куда им податься. Сядет вся банда, которая сейчас терроризирует страну: и заказчики, и исполнители. Тихо отсидеться по норам, при Кузьмине у них точно не получится», — резюмировал эксперт.