Магас, 27 августа, 2021, 14:51 — ИА Регнум. В Ингушетии продолжается расследование в отношении нескольких жителей региона, которые обвиняются в оказании пособнической помощи боевикам. Зная достоверно о том, кому они помогают, подозреваемые продолжали оказывать помощь в течение нескольких лет, начиная с 2011 года. За инкриминируемое им преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет, сообщили 27 августа в пресс-службе Следственного комитета по региону.

ru.wikipedia.org Боевики

Как установлено в ходе расследования уголовного дела, незаконное вооруженное формирование, членам которого помогали обвиняемые, было создано на территории Ингушетии в 1995 году. Входившие в него бандиты вели террористическую деятельность на территоири субъекта, создавали полевые лагеря, вербовали новых членов в свои ряды, вооружали их и обучали ведению боевых действий против правоохранительных органов.

Зная противоправность этих действий, подозреваемые в пособничестве оказывали боевикам помощь продуктами питания, и перевозили их на личном автотранспорте по территории Ингушетии. Расследование всех обстоятельств преступления продолжается.