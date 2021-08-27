Самара, 27 августа, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Проверку по факту травмирования подростка в результате падении с высоты организовали в Тольятти. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

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Сообщается, что 23 августа в больницу Тольятти был доставлен подросток 2009 года рождения. Он играл в прятки на заброшенном объекте и получил травмы после падения с высоты. Несовершеннолетнего срочно доставили в больницу.

Отмечается, что по данному факту следователи проводят доследственную проверку, в ходе которой им предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Тольятти возбудили дело после отравления детей в бассейне.