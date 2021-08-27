Новосибирск, 27 августа, 2021, 14:51 — ИА Регнум. Туристско-информационный центр Новосибирской области и Исполнительная дирекция молодёжного чемпионата мира по хоккею 2023 года в Новосибирске заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписан сегодня, 27 августа, на форуме «Технопром-2021».

Пресс-служба правительства Новосибирской области Совещание по подготовке к проведению Молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2023 в Новосибирске

Цель сотрудничества — создание условий для развития туризма в регионе.

Как рассказали в областном правительстве, совместная работа будет направлена на привлечение болельщиков, прибывших в Новосибирскую область во время проведения чемпионата, к посещению туристических мест и объектов культурного наследия региона.

«Стороны приложат все усилия, чтобы туристы, посетившие чемпионат, захотели приехать в Новосибирскую область снова и открыли её как инновационный и развитый регион. Это и есть долгосрочная цель нашего сотрудничества», — прокомментировал глава Исполнительной дирекции молодёжного чемпионата мира по хоккею 2023 года в Новосибирске Владимир Тукмачев.

Напомним, чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2023 года будет проходить в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года.