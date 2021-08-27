Псков, , 15:01 — REGNUM И по сути постановки задач своего вторжения, и по их практическому осуществлению германская политика на оккупированных территориях СССР была именно геноцидом, именно военными преступлениями, преступлениями против человечества и человечности, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 27 августа, комментируя решение Псковского областного суда.

Себеж. Псковская область. 1941

Как сообщалось ранее, суд признал геноцидом преступления нацистов и их пособников на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны.

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« Конечно, геноцидом являются не только преступления нацистов и их пособников на территории нынешней Псковской области в годы Великой Отечественной войны, н о Псковщина, вне всякого сомнения, — это одна из наиболее пострадавших областей. Она до сих пор не может восстановиться.

В целом же, и по сути постановки задач своего вторжения, и по их практическому осуществлению германская политика на оккупированных территориях СССР была именно геноцидом, именно военными преступлениями, преступлениями против человечества и человечности. Эти преступления моя семья никогда не забудет, как не забудет она и то, что это вторжение, эта политика получили «благословение» видных иерархов русской зарубежной церкви, ведущих представителей романовской семьи, что в них участвовали тысячи предателей из числа русских. Уверен, что семей, где хранят память, у нас большинство.