Омск, 27 августа, 2021, 14:49 — ИА Регнум. По прогнозам синоптиков, в Омской области ночью 28 августа ожидается похолодание.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Похолодание

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Как сообщили ИА REGNUM в Обь-Иртышском УГМС, температура воздуха ночью 28 августа составит +11…+16 °С, при прояснении — до +6 °С.

Днём 28 августа в Омской области столбики термометров поднимутся до +18…+23 °С, по юго-востоку — до +28 °С, по северо-западу — до +13 °С. Ветер северо-восточный 7−12 м/с, в отдельных районах порывы до 19 м/с. Местами кратковременный дождь, гроза, днём возможен град.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии прогнозируются заморозки.

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