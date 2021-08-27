Таллин, 27 августа, 2021, 14:48 — ИА Регнум. Выплаты из второй ступени Пенсионного фонда Эстонии тем, кто решил забрать накопленные средства, начнутся со 2 сентября нынешнего года. Об этом сообщил sputnik-meedia.ee.

Пенсионный фонд

Процедура перевода денежных средств будет проходить в течение месяца. Деньги получат те, кто подавал ходатайство о выходе из второй ступени не позднее 31 марта 2021 года. С каждой выплаты будет удержан налог в 20%.

«Выплаты будут производиться в произвольном порядке и не будут зависеть от времени подачи заявки или в алфавитном порядке. В пояснении к платежу будет указана ставка налога на прибыль и сумма удержанного налога на прибыль», — пояснил руководитель отдела коммуникаций банка Swedbank Мартин Кырв в интервью порталу ERR.

По данным Sputnik Meedia, в Эстонии почти 160 000 человек написали заявление о выходе из второй пенсионной ступени. Таким лицам должно быть выплачено порядка 1,3 млрд евро. Такой денежный объем составляет 24% от общих средств в пенсионных фондах второй ступени.

Согласно пенсионной реформе, одобренной ранее властями Эстонии, возможность остановить свое участие во второй пенсионной ступени появилась у жителей страны с января 2021 года. В Эстонии три пенсионные ступени: первая — базовая, гарантирована государством, вторая — добровольная, создаваемая совместно работником и работодателем, и третья — добровольная, создаваемая только самим будущим пенсионером.