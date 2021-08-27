Токио, 27 августа, 2021, 14:47 — ИА Регнум. Российский легкоатлет Андрей Вдовин выиграл серебряную медаль на Параолимпийских игр в Токио. Об этом 27 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Getty/Handout rio2016.com Символ параолимпийского движения

В беге на дистанции 100 метров Вдовин показал время 11,18 секунды.

Победителем стал американский спортсмен Николас Мэйхью, установивший мировой рекорд — 10,95 секунды. Замкнул тройку Саптойог Пурномо из Индонезии (11,31).

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