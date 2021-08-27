Москва, 27 августа 2021, 14:46 — REGNUM В России необходимо создать систему защиты от пропаганды, заявил 27 августа министр обороны Сергей Шойгу на конференции «Армия и общество. Психологическая оборона» форума «Армия-2021».
По его словам, враждебные центры антироссийской пропаганды создаются вдоль границ государства в Риге, Таллине, Варшаве и Хельсинки.
В ходе конференции участники выступили с докладами и обменялись мнениями об актуальных информационных и психологических угрозах современности, а также озвучили предложения по выработке мер защиты от них российского общества, сообщили в Минобороны РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, в Татарию 27 августа с рабочей поездкой прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу. Как сообщает пресс-служба федерального ведомства, министр посетил Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова и Казанский вертолетный завод, где проверил ход выполнения государственного оборонного заказа.
Читайте также: Абрамченко поддержала идею Шойгу о строительстве городов в Сибири