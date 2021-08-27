Кострома, 27 августа, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Трёх костромских полицейских обвиняют в избиении задержанных. Об этом сообщает Свердловский районный суд города Костромы.

Наталья Диева Колючая проволока

По версии следствия в марте 2020 года в областном центре были задержаны двое мужчин. После доставки в отдел один из правонарушителей отказался снимать с себя крест на шнурке и оказал сопротивление правоохранителям. Второй задержанный заступился за костромича. Полицейские были вынуждены обездвижить мужчин и надеть на них наручники.

После этого полицейские избили мужчин ногами, один из потерпевших получил перелом ноги. Задержанные просили стражей порядка вызвать «скорую помощь», в чём им было отказано. Только после того, как на службу заступила новая смена, потерпевшим оказали медицинскую помощь.

В настоящее время трое полицейских находятся под подпиской о невыезде и продолжают службу в правоохранительных органах. Максимальная санкция статьи «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий с применением насилия» предполагает лишение свободы на срок до 10 лет.