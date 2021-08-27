Пекин, 27 августа, 2021, 14:45 — ИА Регнум. С призывом к жителям Китая «держаться подальше» от биткоина и других криптовалют для сохранения своих сбережений выступил замглавы департамента защиты прав и интересов потребителей финансовых услуг Народного банка Китая (Центробанк страны) Инь Юпин. Его слова 27 августа приводит газета «Жэньминь жибао».

Биткоин

«В очередной раз напоминаем широким массам о том, что биткоин и другие виртуальные валюты не являются законным платежным средством и не подтверждены реальной стоимостью», — сказал он.

Также Юпин отметил, что сделки с использованием криптовалют являются «в чистом виде спекулятивными инвестициями».

«Людям необходимо крепко осознать высокую степень риска, держаться от них подальше и тем самым защитить свои кошельки», — добавил представитель ЦБ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти китайской провинции Юньнань приступили к реализации мер по ограничению так называемого майнинга криптовалют. Незаконный IT-промысел на первом этапе будет блокироваться путём отключения электричества.