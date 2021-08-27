Таллин, 27 августа, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Решение прибалтийских стран отключиться от российско-белорусской электросети БРЭЛЛ подаётся местными властями как шаг к обретению экономической независимости, но на деле является удавкой на шее прибалтийских энергопотребителей. Об этом известный публицист русской Эстонии, главред портала stolitsa. ee Александр Чаплыгин сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

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Он заявил, что в «энергетическую безопасность» верится с трудом: «Не отягощенные политическими обязательствами ученые предупреждают, что отключение от БРЭЛЛ грозит странам Балтии целым рядом серьёзных проблем».

Чаплыгин напомнил, что БРЭЛЛ до сих пор помогает стабилизировать и синхронизировать электрическую сеть Эстонии: «Реальной альтернативы в этом плане до сих пор не имеется, так что отключение может нарушить работу эстонских электросетей. Грубо говоря, это приведёт к скачкам напряжения, способных нарушить работу бытовой техники и целых предприятий».

Известный эстонский публицист также убежден, что отключение от БРЭЛЛ чревато дефицитом электроэнергии: «Сегодня Эстония производит 580, а использует 980 мегаватт-часов. Остальное мы импортируем, и часть этого импорта поступает из России. Когда эта возможность исчезнет, Эстония начнёт полностью зависеть от импорта с Запада, в том числе, например, от погоды в Северных странах, где часть электроэнергии производится на гидроэлектростанциях».

Достаточно будет небольшой засухи, и электричества станет не хватать, а это означает резкий рост цен и более того — отключение потребителей от сети в часы пиковых нагрузок, написал он: «С резкими колебаниями цен на фоне двукратного за последний год роста тарифов мы сталкиваемся уже сейчас, но с отключением от БРЭЛЛ эта проблема усугубится».

«Платить за эти решения, как это принято, придется потребителям», — завершил свой комментарий публицист.