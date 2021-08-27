Тбилиси, 27 августа, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Руководство правящей партии «Грузинская мечта» организовало в Тбилиси социологический опрос для составления рейтинга политических партий. Результаты исследования были опубликованы 27 августа на сайте политобъединения.

Тбилиси

Респондентам задавали вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы прошли завтра. Сообщается, что 47,7% опрошенных выбрали «Грузинскую мечту». Еще 25,2% участников исследования назвали партию «Единое национальное движение» (ЕНД). Остальные партии получили не более 5% «голосов».

При таком исходе голосования правящая партия получила бы в городском собрании 22 места из 40, ЕНД — 12 мест, а партии «Гирчи — Больше свободы», «За Грузию» и «Граждане» — по два места.

Напомним, 2 октября в Грузии пройдут выборы членов городских собраний и мэров городов.