Челябинск, 27 августа, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Сотрудница магазина в Челябинске обратилась к правоохранителям из-за инцидента во время работы. В магазин зашёл человек в обнажённом виде, сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Цитата из х/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР «Граждане, алкоголики, тунеядцы, хулиганы, кто хочет поработать?..»

Инцидент произошёл 25 августа в магазине на улице Молодогвардейцев примерно в два часа дня. Сотрудница магазина, увидев нудиста, нажала на кнопку тревожной сигнализации.

Прибывшая на охраняемый объект группа задержания вневедомственной охраны задержала эксгибициониста, которым оказался ранее не судимый 27-летний челябинец. Его доставили в полицию.