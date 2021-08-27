Москва, 27 августа, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Большинство руководителей российских компаний (37%) не пускают на корпоративы сотрудников, у которых нет прививки от коронавируса или отрицательного ПЦР-теста, свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

Вечеринка

Руководители 16% компаний считают, что корпоративные мероприятия могут посещать только сотрудники, сделавшие прививку от COVID-19. Допускают на корпоративы не только привитых, но и тех, кто предоставил отрицательный ПЦР-тест, 21%.

Пускают на корпоративы без прививки и ПЦР-теста 37% работодателей. Больше всего компаний, не придающих значения ковид-статусу сотрудников, в сфере услуг (53%) и информационных технологий (50%).

Опрос проведен 13−24 августа 2021 года. Опрошены 1000 менеджеры по персоналу в 242 населенных пунктах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве проведение банкетов, свадеб и корпоративов можно проводить только в «бесковидных» ресторанах.

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