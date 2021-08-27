Токио, 27 августа, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Российские шпажисты завоевали золотую медаль Параолимпийских игр в Токио в командном турнире. Об этом 27 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

David Pearson Флаг Параолимпийских игр

В финале турнира в фехтовании на колясках сборная России победила команду Китая со счётом 45:39. В составе российской команды выступали Максим Шабуров, Александр Кузюков, Артур Юсупов и Никита Нагаев (запасной).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские шпажистки завоевали бронзовые медали Параолимпиады.

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