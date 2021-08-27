Омск, 27 августа, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства РФ, куратор Сибирского федерального округа (СФО) Виктория Абрамченко, находясь 27 августа с рабочей поездкой в Омской области, заявила о том, что Красногорский гидроузел на реке Иртыш необходимо достроить. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Omskportal.ru Виктория Абрамченко на совещании в Омске

26 августа Виктория Абрамченко и омский губернатор Александр Бурков побывали на площадке гидроузла и оценили его техническое состояние.

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«Однозначно нужно завершать эту стройку. В нее вложено уже очень много средств, очень много труда», — отметила вице-премьер.

Она добавила, что необходимо учитывать и климатические изменения: «И ещё очень важно то, что у нас меняется климат. Все жители нашей страны в этом году остро это почувствовали. Где-то климат становится очень засушливый». В связи с этим «проблему омского гидроузла» нужно решать как можно быстрее.

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Как сообщало ИА REGNUM, строительство Красногорского водоподъёмного гидроузла в Омской области началось 2011 году и продолжалось до 2015 года. Оно было остановлено в связи с введением процедуры банкротства бывшего генподрядчика.

Как уточняют областные власти, стоимость объекта незавершённого строительства составляет 5,6 млрд рублей, в том числе 3,9 млрд — из федерального бюджета. Строительная готовность объекта оценивается в 53%. На его содержание Омская область ежегодно тратит около 50 млн рублей.

Если решение о достройке не примут в ближайшее время, понадобится повторное обследование конструкций с возможной корректировкой проектной документации, что повлечет дополнительные расходы.

Достраивать сооружение планируется в два этапа. Вопрос о выделении региону средств на эти цели рассматривается в федеральной правительственной комиссии по бюджетным корректировкам.