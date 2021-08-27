Гомель, Белоруссия, 27 августа, 2021, 14:39 — ИА Регнум. С резкой критикой белорусских хоккеистов и футболистов выступил 27 августа сограждан Александр Лукашенко во время поездки в Петриковский район Гомельской области. Там он принял участие в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию Петриковского ГОК ОАО «Беларуськалий», сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Поводом стал скандальный проигрыш белорусской сборной по хоккею Польше на состоявшемся 26 августа турнире в словацкой Братиславе со счётом 0:1. До этого, в марте сборная Белоруссии по футболу была разгромлена Бельгией в третьем туре отборочного турнира чемпионата мира-2022 — также «всухую», со счётом 8:0. С токийской Олимпиады белорусская сборная вернулась с худшим результатом за всю историю постсоветской республики.

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Александр Лукашенко считает, что гендиректор «Беларуськалия» Иван Головатый в свете скандальных поражений белорусских спортсменов осмотрительнее подходил к непроизводственным расходам. Он сообщил: «Я попросил, чтобы он особо там не разбрасывался, образно говоря, на хоккеистов и футболистов. Потому что поехали вчера в Польшу (там 20 человек в хоккей играют) — проиграли. Такого позора… Я, конечно, не обижаю, не унижаю поляков — они красавцы, уделали «великих». А мы их спонсируем. Вот средняя зарплата — пускай получают, а потом за результат что-то добавим. Так и по футболистам».

Как сообщает госинформагентство БелТА, Лукашенко также подверг критике

Сборной Белоруссии на Олимпийских играх в Токио и уже обратил внимание премьер-министра и министра спорта на спонсирование видов спорта. При этом он сказал: «А то мы поехали и «удивили» весь мир в Токио со знаком минус и финансируем. Физкультура есть, а большого спорта нет, потому что не продумано».