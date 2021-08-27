Саратов, , 14:38 — REGNUM Принятие федерального закона о геноциде советского народа во время Великой Отечественной войны позволит защитить российский народ. Об этом 27 августа заявил корреспонденту ИА REGNUM депутат Саратовской областной думы Вадим Рогожин.

«То, что Псковский областной суд по инициативе областной прокуратуры признал геноцидом преступления нацистов и их пособников на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны, радует. Но огорчает то, что до сих пор не принят федеральный закон о геноциде советского народа во время ВОВ. Это считается де-юре признанным фактом, как бы не требующим законного утверждения. И так было многие годы. Однако в последнее время все чаще, как в России, так и за рубежом, слышны кощунственные заявления о том, что может быть и не было военных преступлений и зверств нацистов, что может быть всему виной советское правительство и лично Сталин. Идёт процесс оправдания фашизма и очищения нацистов. Особенно печально это видеть на Украине, в республике, где от рук фашистов погибли миллионы людей», — сказал Рогожин.

По мнению депутата, если федеральный закон о геноциде будет принят, то никто в мире не сможет его отрицать.

«Иначе подпадёт по уголовное преследование и будет привлечен к суду. Только так надо защищать наш российский народ, нашу государственность», — уверен эксперт.

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